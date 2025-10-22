Ричмонд
В Кремле разочарованы решением FIS по российским лыжникам

В Кремле разочарованы недопуском российских лыжников к отбору на ОИ-2026.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Кремль разочарован решением FIS о недопуске российских лыжников к отбору для участия в Олимпиаде-2026, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.

«Относиться с разочарованием. Как вы знаете, решение принимает отдельная федерация по рекомендации МОК. И мы, конечно же, разочарованы в связи с тем, что это отдельно взятая федерация приняла такое решение», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как можно относиться к этому решению.

