Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
В допинг-пробе спортсмена обнаружен мельдоний. Как сообщала в Telegram-канале команды Ленинградской области «Лыжные гонки 47», следы вещества «едва превышали допустимые значения». Сам спортсмен заявлял, что никогда сознательно не принимал запрещенных препаратов.
Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение отстранить Парфенова, начиная с даты вынесения решения, а именно с 14 октября 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения с 22 сентября 2025 года.
Парфенову 37 лет. Он дважды побежал на чемпионате России в спринте, и еще раз — в командном спринте.