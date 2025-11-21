Терентьев выиграл спринт в Кировске, Большунов стал пятым

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в спринте классическим стилем на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходят в Кировске.
Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 39,03 секунды и занял предпоследнее место в финале. Победителем с результатом 3.37,53 стал Александр Терентьев. Второе место занял Сергей Забалуев (отставание — 0,36 секунды), третье — Иван Горбунов (+0,47).
У женщин в аналогичной дисциплине победу одержала Анастасия Фалеева (4.13,71). Второй стала Алена Баранова (+0,01), третьей — Ольга Сергеева (+0,51).
Соревнования в Кировске завершатся 23 ноября.