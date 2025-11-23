Ричмонд
Лыжи. «Хибинская гонка». Большунов, Коростелев, Ардашев, Семиков, Червоткин, Спицов выступят в коньковой «разделке» на 10 км

23 ноября в Кировске на соревнованиях «Хибинская гонка» мужчины выступят в коньковой «разделке» на 10 км.

Источник: Спортс"

Лыжные гонки.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка».

Кировск.

Мужчины.

15 км, раздельный старт, классический стиль.

Начало — 12:00 по московскому времени.

Старт-лист.

34. Александр Бакуров.

39. Константин Тиунов.

40. Иван Якимушкин.

41. Александр Терентьев.

42. Евгений Белов.

43. Егор Митрошин.

44. Алексей Червоткин.

45. Андрей Мельниченко.

46. Алексей Виценко.

48. Сергей Волков.

49. Ермил Вокуев.

50. Дмитрий Жуль.

51. Евгений Семяшкин.

52. Илья Порошкин.

53. Александр Ившин.

54. Денис Спицов.

55. Артем Мальцев.

56. Павел Соловьев.

57. Илья Семиков.

58. Сергей Ардашев.

59. Савелий Коростелев.

60. Александр Большунов.