Спицов выиграл гонку свободным стилем на турнире в Кировске

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион лыжник Денис Спицов занял первое место по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходили в Кировске.
Спицов преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 25,2 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 14,3 секунды), третьим — Сергей Ардашев (+24,0). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал девятым (+59,4).
Соревнования в Кировске завершились в воскресенье.