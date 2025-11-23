Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спицов выиграл гонку свободным стилем на турнире в Кировске

Лыжник Спицов выиграл гонку свободным стилем на турнире в Кировске.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион лыжник Денис Спицов занял первое место по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», которые проходили в Кировске.

Спицов преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 25,2 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание — 14,3 секунды), третьим — Сергей Ардашев (+24,0). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал девятым (+59,4).

Соревнования в Кировске завершились в воскресенье.