Лучшая немецкая лыжница пропустит Олимпиаду из-за допингового дела

В июне стало известно, что 30-летняя Карл сдала положительную допинг-пробу на кленбутерол, обычно применяемый при бронхиальной астме и бронхообструкциях. В DSV заявили, что это произошло из-за сиропа от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх, а в действиях Карл нет никакой вины и будет несправедливым ее отстранять. В октября она даже получила награду DSV как лучшая лыжница сезона 2024/25.