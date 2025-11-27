Ричмонд
Лыжи. Кубок России. Степанова, Пеклецова, Непряева, Сорина, Крупицкая, Смирнова выступят в коньковой «разделке» на 10 км

27 ноября на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.

Источник: Sports

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.

1-й этап.

Кировск.

Женщины.

10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Начало — 11:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист.

20. Ольга Царева.

30. Вероника Степанова.

31. Екатерина Шибекина.

32. Ксения Шорохова.

33. Арина Кусургашева.

34. Алена Баранова.

35. Олеся Ляшенко.

36. Алиса Жамбалова.

37. Карина Гончарова.

38. Анастасия Фалеева.

39. Анна Королева (Беларусь).

40. Елизавета Пантрина.

42. Дарья Канева.

44. Евгения Крупицкая.

45. Екатерина Евтягина.

46. Татьяна Сорина.

47. Арина Рощина.

48. Екатерина Никитина.

50. Лидия Горбунова.

51. Светлана Заборская.

52. Елизавета Маслакова.

53. Арина Былинко.

54. Алина Пеклецова.

56. Дарья Непряева.

58. Арина Каличева.

60. Екатерина Смирнова.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.