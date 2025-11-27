Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Ардашев, Семиков, Мальцев пробегут коньковую «разделку» на 15 км

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Кировск.
Мужчины.
15 км, раздельный старт, свободный стиль.
Начало — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
21. Александр Гребенько.
22. Егор Гусак.
23. Дмитрий Кондрашов.
24. Илья Трегубов.
25. Владислав Осипов.
27. Евгений Кудрявцев.
29. Виктор Иванов.
30. Андрей Алипкин.
31. Алексей Виценко.
32. Александр Терентьев.
33. Ермил Вокуев.
34. Дмитрий Жуль.
35. Сергей Волков.
36. Александр Ившин.
37. Алексей Червоткин.
38. Антон Тимашов.
39. Егор Митрошин.
40. Кирилл Кочегаров.
41. Сергей Забалуев.
42. Денис Спицов.
43. Александр Бакуров.
44. Илья Порошкин.
45. Иван Якимушкин.
46. Павел Соловьев.
47. Андрей Мельниченко.
48. Евгений Семяшкин.
49. Евгений Белов.
50. Иван Горбунов.
51. Константин Тиунов.
52. Илья Семиков.
53. Никита Родионов.
54. Артем Мальцев.
55. Максим Зубцов.
56. Александр Большунов.
57. Андрей Кузнецов.
58. Сергей Ардашев.
59. Владимир Фролов.
60. Савелий Коростелев.
