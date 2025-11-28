Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Шведка Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Рука (Финляндия).
Она преодолела дистанцию 10 км за 25 минут 31,8 секунды. Второй стала норвежка Хейди Венг (+10,5), третьей — шведка Моа Илар (+18,3).
Гонка открыла новый сезон Кубка мира. Этап завершится 30 ноября.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре в Спортивном арбитражном суде (CAS).