Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что трехкратный олимпийский чемпион в начале сезона болел и начал кататься позже других спортсменов.

Источник: РБК Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов неудачно начал новый сезон из-за перенесенной болезни, заявила в эфире «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На этой неделе в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов занял только 11-е место. Победил Савелий Коростелев.

«Саша в начале сезона болел, он начал кататься позже. Это сказывается. Даже если выпадает неделя, это уже много. В прошлом году он тоже неярко начал», — сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что Большунову с каждым годом будет все сложнее оставаться единоличным фаворитом. «Много ребят, которые наступают ему на пятки. Саше надо привыкать. Борьба будет всегда», — добавила Вяльбе.

В Кировске также запланированы спринты свободным стилем и гонки классическим стилем.