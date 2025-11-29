Ричмонд
Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму

Трехкратный олимпийский чемпион в полуфинале спринта в Кировске упал в борьбе с Александром Бакуровым, а после финиша подъехал к сопернику и толкнул его на бортик.

Источник: РБК Спорт

У трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова возник конфликт с соперником после неудачи в полуфинале личного спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске.

На финише гонки Большунов упал во время борьбы с Александром Бакуровым и финишировал последним, не выйдя в финал.

После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул соперника на бортик, в результате чего тот упал. После этого они стали выяснять отношения на повышенных тонах, позднее Бакуров покинул стадион, хромая.

Победителем спринта стал Егор Митрошин.

Для Большунова это вторая подряд неудача на старте сезона. В гонке на 15 км свободным стилем в Кировске он занял только 11-е место.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе говорила, что трехкратный олимпийский чемпион в начале сезона болел и начал кататься позже других спортсменов, что сказалось на его форме.