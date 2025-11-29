Ричмонд
Норвежцы во главе с Клебо заняли весь пьедестал в спринте на Кубке мира

В тройку призеров попали Эрик Вальнес и Ансгар Эвенсен. У женщин спринт классическим стилем тоже выиграла норвежка — Кристине Шистад.

Источник: РБК Спорт

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира, который проходит в финском городе Рука.

В финальном забеге он показал результат 2 минуты и 30 секунд.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал. Вторым стал Эрик Вальнес (отставание 1,2 секунды), третьим — Ансгар Эвенсен (+2,3).

У женщин в спринте лучшей стала норвежца Кристине Шистад (2.53,2), опередившая на финише шведок Йонну Сундлинг и Майю Дальквист (+0,2).

Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).