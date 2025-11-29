Ричмонд
Лыжника Большунова дисквалифицировали за нападение на соперника

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов дисквалифицирован со спринтерской гонки на первом этапе Кубка России за нападение на Александра Бакурова после финиша полуфинального забега.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Об этом РИА Новости рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», — сказала Вяльбе.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).