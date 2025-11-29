Появилось видео сильно хромающего Бакурова после подлого нападения Большунова: «Не гнется. По ходу завтра не выйду»

В спринте во втором полуфинале трехкратный олимпийский чемпион столкнулся с Бакуровым, в результате чего упал и в итоге финишировал последним. Сразу после завершения гонки Большунов подошел к стоящему спиной Бакурову и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров поднялся, покрутил пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.
Журналист Михаил Гореванов опубликовал в телеграм-канале видео, как Бакуров с трудом поднимается по лестнице. По словам репортера, пострадавшему понадобились услуги скорой помощи.
— Жестко.
— Ну, не гнется.
— Не гнется?
— Ну, тяжело. По ходу завтра не выйду, — говорит на видео Бакуров.
Отметим, что за свой поступок Большунов был дисквалифицирован со спринтерской гонки.