Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео сильно хромающего Бакурова после подлого нападения Большунова: «Не гнется. По ходу завтра не выйду»

Лыжник Александр Бакуров получил серьезное повреждение ноги после подлого поступка Александра Большунова на первом этапе Кубка России в Кировске.

Источник: Sport24

В спринте во втором полуфинале трехкратный олимпийский чемпион столкнулся с Бакуровым, в результате чего упал и в итоге финишировал последним. Сразу после завершения гонки Большунов подошел к стоящему спиной Бакурову и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров поднялся, покрутил пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

Журналист Михаил Гореванов опубликовал в телеграм-канале видео, как Бакуров с трудом поднимается по лестнице. По словам репортера, пострадавшему понадобились услуги скорой помощи.

— Жестко.

— Ну, не гнется.

— Не гнется?

— Ну, тяжело. По ходу завтра не выйду, — говорит на видео Бакуров.

Отметим, что за свой поступок Большунов был дисквалифицирован со спринтерской гонки.