Появилось видео сильно хромающего Бакурова после подлого нападения Большунова: «Не гнется. По ходу завтра не выйду»

В спринте во втором полуфинале трехкратный олимпийский чемпион столкнулся с Бакуровым, в результате чего упал и в итоге финишировал последним. Сразу после завершения гонки Большунов подошел к стоящему спиной Бакурову и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров поднялся, покрутил пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.