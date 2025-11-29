Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России

Новый лыжный сезон едва успел начаться, а на этапе Кубка России уже произошел первый скандал. Лидер отечественных лыж трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов напал на соперника после спринта в Кировске. Подробности — в материале РИА Новости Спорт.
Что произошло?
В ходе спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Мурманской области Большунов боролся за выход в финал. На заключительном повороте у лыжника произошел контакт с соперником Александром Бакуровым — олимпийский чемпион уперся в него лыжей и потерял равновесие. В результате Большунова развернуло и он упал, а в спринте занял последнее место.
В лыжах такие ситуации не редкость, однако инцидент вывел Большунова из себя. После финиша он то ли решил отомстить Бакурову за поражение, то ли выместить на нем гнев. В ходе гонки у молодого лыжника сломалась палка, и он тоже не вышел в финал. После финиша Бакуров стоял спиной к Большунову, оперевшись о бортик. В этот момент Большунов подъехал к нему и сильно ударил в плечо, отчего Бокуров упал на снег вместе с бортиком.
После стычки спортсмены повздорили словесно — на видео виден говорящий жест Бокурова. Вскоре пострадавший спортсмен покинул трассу, сильно хромая.
Наказание не заставило себя ждать — Большунов схлопотал дисквалификацию. Хотя кому-то такая мера может показаться слишком мягкой — лыжник и так не вышел в финал.
«Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», — сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В ответ на вопрос о других мерах наказания Вяльбе заявила, что Большунов «будет выступать дальше». Тем временем в пресс-службе ФЛГР сообщили, что команда Новосибирской области, которую представляет Бокуров, подала протест.
«Это не единственный протест. Судьи пока разбирают все инциденты», — заявили в пресс-службе федерации.
Большунов нанес травму?
О поведении Большунова высказались его коллеги. Савелий Коростелев в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись инцидента и сопроводил ее подписью «И вот это гордость страны?» В стороне не осталась и олимпийская чемпионка Юлия Ступак.
«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь. Никто не вправе бить в спину другого спортсмена», — написала она в Telegram-канале.
Не совладав с эмоциями, Большунов мог нанести Бокурову серьезное повреждение. По словам старшего тренера сборной России Егора Сорина, информации о травме пока нет — Александр ожидает диагноза врача. Если травма окажется серьезнее, вероятно, наказание в адрес Большунова может измениться.
Позже спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заявил, что Большунов должен понести серьезное наказание за свое поведение, однако он убежден, что лыжнику «ничего не будет».
«Бакурову здоровья и лучи поддержки! Травмировал ногу! И Большунов! Что было бы в футболе и хоккее за такое? Длительный дисквал, штраф… Тут возможны варианты. Большунов не прав и должен быть наказан», — заявил он.
Сам Бакуров рассказал о своем состоянии «Матч ТВ». По его словам, у него не гнется нога, и завтра лыжник вряд ли выйдет на старт.
Инцидент с Бокуровым — далеко не первый раз, когда Большунов теряет самоконтроль и срывается на спортсменах. Он неоднократно скандалил с соотечественником Сергеем Устюговым, а самый запоминающийся случай произошел в январе 2021 года на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда Большунов столкнулся с финским лыжником Йони Мяки.
За несколько десятков метров до финиша Мяки перекрыл россиянину траекторию и лишил шансов на победу, а после завершения гонки Большунов на скорости въехал в остановившегося финна. Тогда дело едва не дошло до полиции. Сейчас же Большунов легко отделался, но с каждым таким случаем он не просто ставит себя под угрозу штрафных санкций, но и добавляет определенные штрихи в свой портрет в глазах болельщиков.