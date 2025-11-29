Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России

В лыжах такие ситуации не редкость, однако инцидент вывел Большунова из себя. После финиша он то ли решил отомстить Бакурову за поражение, то ли выместить на нем гнев. В ходе гонки у молодого лыжника сломалась палка, и он тоже не вышел в финал. После финиша Бакуров стоял спиной к Большунову, оперевшись о бортик. В этот момент Большунов подъехал к нему и сильно ударил в плечо, отчего Бокуров упал на снег вместе с бортиком.