«Все же он гордость страны»: Ретивых высказался о Большунове

Ретивых отметил, что поступок на Кубке России не красит Большунова.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых заявил, что Александр Большунов остается гордостью России, несмотря на нападение на Александра Бакурова.

В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Ранее Савелий Коростелев, комментируя в соцсетях инцидент, написал: «И вот это гордость страны?».

«Конечно, сильный заголовок: “И это гордость страны?” Сейчас судят по сегодняшнему моменту. Да, это не красит никакого спортсмена, но все-таки он и есть гордость — он многое сделал для нашей страны в лыжных гонках», — сказал Ретивых на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По мнению Ретивых, к конфликтной ситуации привела лояльность судей, старавшихся не портить репутацию лыжникам.

«Нужно изменить правила. Ко всему этому привела лояльность судейского состава к членам сборной России. На это все смотрят дети и думают: раз можно лидерам, значит, можно всем», — добавил Ретивых.