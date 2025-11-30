Бакуров заявил, что из-за Большунова рискует пропустить несколько гонок

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лыжник Александр Бакуров заявил, что рискует пропустить следующий этап Кубка России из-за нападения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
В субботу в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша трехкратный олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
«В чем сила, брат? Сила в правде, у кого правда — тот и сильней». Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу", — написал Бакуров в своем Telegram-канале.