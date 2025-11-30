Федерация лыжных гонок России проведет заседание по делу Большунова

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников — абсолютный приоритет ФЛГР. В связи с произошедшим 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации», — говорится в заявлении ФЛГР.