Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира, Клебо стал 15-м

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Норвежский лыжник Харальд Амундсен стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Он прошел дистанцию за 44 минуты 42,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Эйнар Хедегарт (отставание — 1,9 секунды). Третье место занял швед Эдвин Ангер (+2,3). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завершил гонку на 15-м месте, отстав от победителя на 18,3 секунды.
Этап в Рука завершится 30 ноября.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS).