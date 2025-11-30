Ричмонд
Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира, Клебо стал 15-м

Амундсен победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Рука, Клебо стал 15-м.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Норвежский лыжник Харальд Амундсен стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).

Он прошел дистанцию за 44 минуты 42,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Эйнар Хедегарт (отставание — 1,9 секунды). Третье место занял швед Эдвин Ангер (+2,3). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завершил гонку на 15-м месте, отстав от победителя на 18,3 секунды.

Этап в Рука завершится 30 ноября.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS).