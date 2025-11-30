Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ардашев выиграл раздельный старт на этапе Кубка России

Ардашев выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Кировске.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лыжник Сергей Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России, проходящего в Кировске.

Он преодолел дистанцию за 40 минут 28,9 секунды. Вторым стал Илья Семиков (отставание — 23,4 секунды). Третье место занял Алексей Червоткин (+42,5).

Лыжник Александр Бакуров не принял участие в гонке после нападения со стороны трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в полуфинале субботнего спринта. Большунов занял 13-е место, отстав от победителя на 2 минуты 5,4 секунды.