Ардашев выиграл раздельный старт на этапе Кубка России

Лыжник Александр Бакуров не принял участие в гонке после нападения со стороны трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в полуфинале субботнего спринта. Большунов занял 13-е место, отстав от победителя на 2 минуты 5,4 секунды.