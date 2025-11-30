Ардашев выиграл раздельный старт на этапе Кубка России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лыжник Сергей Ардашев стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в рамках первого этапа Кубка России, проходящего в Кировске.
Он преодолел дистанцию за 40 минут 28,9 секунды. Вторым стал Илья Семиков (отставание — 23,4 секунды). Третье место занял Алексей Червоткин (+42,5).
Лыжник Александр Бакуров не принял участие в гонке после нападения со стороны трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в полуфинале субботнего спринта. Большунов занял 13-е место, отстав от победителя на 2 минуты 5,4 секунды.