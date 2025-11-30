Шведская лыжница победила в масс-старте на первом этапе Кубка мира

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Она прошла дистанцию за 50 минут 24,9 секунды. Второй стала американка Джессика Диггинс (отставание — 2,3 секунды). Третье место заняла норвежка Хейди Венг (+2,8).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS).