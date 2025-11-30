Бакуров отказался подавать заявление в полицию на Большунова

«Было примерно полтысячи сообщений. Предлагали и предлагают даже в полицию идти — нанесение телесных повреждений. Но родители и личный тренер советуют этого не делать — слишком энергозатратно. И я тоже считаю, что в этой ситуации мы должны разобраться сами», — заявил Бакуров.