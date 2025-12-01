Роднина заступилась за Большунова, который нанес травму сопернику

«Я смотрела гонку. Бакуров не наступал Большунову на лыжи, ничего подобного не было. Да даже если бы наступил, что такого? Это рабочий момент во время гонки. Мне сколько раз наступали на лыжи, я же никого не убивала и не нападала после этого», — сказала Чепалова.