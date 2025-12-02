Сорин — об обвинениях Большунова: «Не припомню, чтобы мои спортсмены его подрезали. Есть видео, где так делает он»

— Как отреагировали на слова Большунова о вашей группе?
— Если считать пересечение финишной черты впереди Большунова за нарушение, таких случаев было много с 2022 года у моих спортсменов. Но я не припомню ни одного эпизода, чтобы Большунов или тренер Большунова говорили мне что-то лично или моему спортсмену о конкретном эпизоде. И тем более, никто от Большунова не подавал протесты на действия моих спортсменов против него. О чем это говорит? Если не было протестов, если не было никаких судейских решений, и нарушений правил не было. Если он имеет в виду инциденты, которые у него были с Сергеем Устюговым, Сергей не в моей группе. Называть его представителем группы Сорина неправильно. Если он говорил про Устюгова, наверное, были у них какие-то инциденты — там они были обоюдные. Но чтобы мои спортсмены его подрезали — не припомню. Были бы видео — без проблем, я бы разобрал.
Видео, где Большунов пересекает и встает на лыжню моих спортсменов, — есть. В Сыктывкаре есть видео классического спринта, где он прыгает в лыжу Бакурова. Найти виноватых всегда легче, чем самому взять и посмотреть эпизод, как все произошло. Что касается непосредственно спринта в Кировске, можно посмотреть видео, где шел Бакуров и где Большунов в момент поломки палки. То, что Большунов заходил на сторону Бакурова, есть в этом видео. Я, может быть, даже в телеграм-канале его опубликую.
— Может ли конфронтация Большунова и Бакурова перерасти в противостояние двух групп?
— Надеюсь, этого не произойдет. Мои ребята всегда будут действовать в рамках правил на соревнованиях и после соревнований. Надеюсь, нарушений со стороны моих спортсменов не будет, — сказал Сорин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.