Сорин — об обвинениях Большунова: «Не припомню, чтобы мои спортсмены его подрезали. Есть видео, где так делает он»

— Если считать пересечение финишной черты впереди Большунова за нарушение, таких случаев было много с 2022 года у моих спортсменов. Но я не припомню ни одного эпизода, чтобы Большунов или тренер Большунова говорили мне что-то лично или моему спортсмену о конкретном эпизоде. И тем более, никто от Большунова не подавал протесты на действия моих спортсменов против него. О чем это говорит? Если не было протестов, если не было никаких судейских решений, и нарушений правил не было. Если он имеет в виду инциденты, которые у него были с Сергеем Устюговым, Сергей не в моей группе. Называть его представителем группы Сорина неправильно. Если он говорил про Устюгова, наверное, были у них какие-то инциденты — там они были обоюдные. Но чтобы мои спортсмены его подрезали — не припомню. Были бы видео — без проблем, я бы разобрал.