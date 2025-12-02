Легков — о словах Большунова: «Негатив в мой адрес с его стороны меня не очень задел»

— Прекрасно, что Александр извинился. И это самое главное. Остальное все пускай останется на его совести. Комментировать все это сложно.
Что-то произошло на лыжне, потом случилась ситуация после финиша. Что именно произошло, до конца знают только сами ребята — участники этой ситуации. Но то, что увидели мы все, немного шокировало. Поэтому это так широко обсуждается. Но я не хочу раздувать это со своей стороны.
И не потому, что есть какая-то неприкосновенность Александра Большунова. Но потому что история неоднозначная, и пусть мужики сами разберутся и комиссия федерации.
Хотя у меня есть вопросы к Большунову, причем не только по ситуации, но и по содержанию его извинения. Зачем он туда столько народу в негативном контексте привел, не имеющих отношения к ситуации? Напрашивается ответ, что не хватило аргументов по нынешней истории.
У меня нет ничего личного, как говорится. У нас с Большуновым нормальные отношения. Я, как старший товарищ, как комментатор общаюсь со всеми нашими лыжниками. Александр выделяется характером, это есть. И все это принимают. Он прекрасный спортсмен. Я в каждом интервью про него говорил, считал уникумом. И считаю, что такие рождаются раз в сто лет. Негатив в мой адрес с его стороны меня не очень задел. Дай бог ему здоровья и, конечно, здоровья Александру Бакурову.
Ранее лыжник Большунов в своем видеообращении раскритиковал спортсменов группы Сорина за поведение во время гонок.
29 ноября в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Большунов упал во время борьбы с Александром Бакуровым и финишировал последним с отставанием в 12,55 секунды от лидера забега Сергея Ардашева. После финиша Большунов подъехал к Бакурову, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и толкнул его, тот упал. Позднее Бакуров покинул трассу, держась за ногу.
«Сходил в церковь, покаялся перед Богом». Большунов извинился за нападение на Бакурова.