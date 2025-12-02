Легков — о словах Большунова: «Негатив в мой адрес с его стороны меня не очень задел»

У меня нет ничего личного, как говорится. У нас с Большуновым нормальные отношения. Я, как старший товарищ, как комментатор общаюсь со всеми нашими лыжниками. Александр выделяется характером, это есть. И все это принимают. Он прекрасный спортсмен. Я в каждом интервью про него говорил, считал уникумом. И считаю, что такие рождаются раз в сто лет. Негатив в мой адрес с его стороны меня не очень задел. Дай бог ему здоровья и, конечно, здоровья Александру Бакурову.