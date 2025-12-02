Губерниев назвал срок дисквалификации Большунова «справедливым»: «Александр так или иначе пытался извиниться»

Ранее член Президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин сообщил «СЭ» о том, что Большунов не сможет принимать участия во всероссийских соревнованиях до восстановления Бакурова от травмы, полученной после инцидента.
«Справедливо. Мы же видели, что Александр так или иначе пытался извиниться. Теперь будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд. Бакурову — здоровья, а Большунову мудрости! Этот случай обязан стать для всех уроков. Лыжное королевство протухло. Там необходимы изменения», — сказал Губерниев «СЭ».
29 ноября в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Большунов упал во время борьбы с Александром Бакуровым и финишировал последним с отставанием в 12,55 секунды от лидера забега Сергея Ардашева.
После финиша Большунов подъехал к Бакурову, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и толкнул его, тот упал. Бакуров покинул трассу, держась за ногу. Сообщалось, что из-за сильного ушиба ноги Бакуров выбыл на две недели.