Биатлонист Тихонов предложил исключить Норвегию из лыжных гонок

Ранее президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила о разочаровании решением CAS, признавшего недопуск российских спортсменов к соревнования FIS неправомерным, но отметила, что Норвегии придется его учитывать.
«Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Теперь вся Европа поняла, что у них нет шансов конкурировать с Россией. Мы теперь видим, что кроме коррупции они ничего не преследовали», — сказал Тихонов в беседе с «РИА Новости».
Ранее в этот день CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. Согласно вердикту CAS, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, российские спортсмены в олимпийских дисциплинах будут выступать в нейтральном статусе, а паралимпийцы — под национальным флагом и с полной национальной атрибутикой, наравне с представителями других стран.
Тогда же старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что решению CAS рано радоваться, однако первый шаг в верном направлении сделан.