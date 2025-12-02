Биатлонист Тихонов предложил исключить Норвегию из лыжных гонок

«Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Теперь вся Европа поняла, что у них нет шансов конкурировать с Россией. Мы теперь видим, что кроме коррупции они ничего не преследовали», — сказал Тихонов в беседе с «РИА Новости».