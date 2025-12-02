Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонист Тихонов предложил исключить Норвегию из лыжных гонок

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов 2 декабря заявил, что норвежских спортсменов следует исключить из лыжных гонок. Так он прокомментировал негативную реакцию страны на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских лыжников к международным соревнованиям.

Источник: Известия

Ранее президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила о разочаровании решением CAS, признавшего недопуск российских спортсменов к соревнования FIS неправомерным, но отметила, что Норвегии придется его учитывать.

«Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Теперь вся Европа поняла, что у них нет шансов конкурировать с Россией. Мы теперь видим, что кроме коррупции они ничего не преследовали», — сказал Тихонов в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. Согласно вердикту CAS, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, российские спортсмены в олимпийских дисциплинах будут выступать в нейтральном статусе, а паралимпийцы — под национальным флагом и с полной национальной атрибутикой, наравне с представителями других стран.

Тогда же старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что решению CAS рано радоваться, однако первый шаг в верном направлении сделан.