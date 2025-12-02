Австрийский лыжник рад допуску россиян на старты

«Исключение по национальному признаку — это определение расизма. Очень рад за Коростелева. Он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине и не занимал никакой позиции по этому поводу», — сказал Фермойлен.
2 декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену.
Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.
Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.