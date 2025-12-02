Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австрийский лыжник рад допуску россиян на старты

Австрийский лыжник Мика Фермойлен отреагировал на новость о допуске россиян до международных стартов в нейтральном статусе, отметив, что рад за Савелия Коростелева, передает VG.

Источник: РИА "Новости"

«Исключение по национальному признаку — это определение расизма. Очень рад за Коростелева. Он не имеет никакого отношения к конфликту на Украине и не занимал никакой позиции по этому поводу», — сказал Фермойлен.

2 декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.