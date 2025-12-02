Гребнев оценил решение CAS по делу белорусских лыжников

Он обратил внимание, что времени для того, чтобы пройти квалификацию на Олимпиаду в Италии, мало. «Времени, конечно, катастрофически мало», — констатировал Гребнев. Он подчеркнул, что свое решение о недопуске белорусских спортсменов к международным стартам FIS приняла очень поздно, так что и возможность оспорить его появилась тоже незадолго до Олимпиады. «Что мешало принять это решение раньше, чтобы мы могли, соответственно, его раньше оспорить? А вообще, что мешало FIS принять абсолютно справедливое решение, чтобы не доводить ситуацию до суда? Но это вопрос риторический… Что касается квалификационного периода, который уже, скажем так, находится в завершающей фазе своей, завершится 18 января, то времени катастрофически мало, квалификационных мероприятий еще меньше», — констатировал Гребнев.