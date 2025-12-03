Бородавко — о шансах Большунова поехать на Олимпиаду-2026: «Больше 90% всех членов сборной России находятся в военизированных структурах»

«Списки поданы. Самое главное, кто из спортсменов пришлет анкету. Это должно решить руководство федерации, тренерский штаб. Стопроцентного решения пока не принято. Никто из спортсменов пока не заполнял никакие анкеты. Пока всё преждевременно.



Те требования, которые выдвигает МОК — отсутствие причастности к силовым структурам: Вооруженные Силы, Росгвардия, “Динамо”, ФСБ. У нас больше 90 процентов всех спортсменов как раз находятся в этих структурах. Поэтому у нас не один Большунов, а больше 90 процентов всех членов сборной России находятся в военизированных структурах.



Будет определенная комиссия и в FIS, и в МОК, которая будет окончательно определять допуск, возможное участие спортсменов в международных стартах», — сказал Бородавко «СЭ».