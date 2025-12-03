Дисквалификация Большунова может закончиться 7 декабря

«Мы стараемся максимально быстро вернуть Александра Бакурова на лыжню. Он точно не побежит завтра и тем более спринт в субботу. Сейчас идет обсуждение: есть вероятность, что в воскресенье он выйдет на старт. Принимает решение не тренер, а в первую очередь медицинский штаб вместе со спортсменом. Поэтому могу здесь только транслировать мысли доктора и самого спортсмена. Но, наверное, лучше спрашивать напрямую», — сказал Сорин «СЭ».