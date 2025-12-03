Ричмонд
Дисквалификация Большунова может закончиться 7 декабря

Старший тренер сборной России Егор Сорин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Бакурова.

Источник: ФЛГР

29 ноября в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Большунов упал во время борьбы с Бакуровым и финишировал последним с отставанием в 12,55 секунды от лидера забега Сергея Ардашева. После финиша Большунов подъехал к Бакурову, который стоял, облокотившись на рекламный баннер, и толкнул его, тот упал. Позднее Бакуров покинул трассу, держась за ногу.

«Мы стараемся максимально быстро вернуть Александра Бакурова на лыжню. Он точно не побежит завтра и тем более спринт в субботу. Сейчас идет обсуждение: есть вероятность, что в воскресенье он выйдет на старт. Принимает решение не тренер, а в первую очередь медицинский штаб вместе со спортсменом. Поэтому могу здесь только транслировать мысли доктора и самого спортсмена. Но, наверное, лучше спрашивать напрямую», — сказал Сорин «СЭ».

2 декабря стало известно, что Большунов получил дисквалификацию до момента восстановления Бакурова. Сообщалось, что из-за сильного ушиба ноги Бакуров выбыл на две недели.