«Просто ужасно»: в Европе возмутились из-за поступка Большунова

Австрийский лыжник Мика Фермойлен признался, что считает ужасным поведение олимпийского чемпиона Александра Большунова с лыжником Александром Бакуровым. Его слова приводит Sport24.

Источник: Газета.Ру

«Поведение Большунова в эпизоде с Бакуровым было просто ужасным. Это уже не спорт, никогда нельзя поступать так. Сейчас в Европе много говорят об этом инциденте. Все придерживаются той же позиции, что и я. Думаю, этот поступок точно убавит количество поклонников Александра в европейских странах», — сказал Фермойлен.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Из-за повреждения он пока не может выходить на старты.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Большунов не сможет принимать участие в гонках, пока не восстановится Бакуров.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).