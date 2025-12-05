Ричмонд
В сборной России призвали перестать обсуждать конфликт Большунова и Бакурова: «Перевернутая страница»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» призвал перестать обсуждать конфликт лыжников Александра Большунова и Александра Бакурова.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что это уже перевернутая страница. Нет смысла это обсуждать. Есть более интересные темы — допуск наших спортсменов до соревнований FIS, очень рады, что все закончилось», — сказал Бородавко «СЭ».

29 ноября после финиша в полуфинале спринта на первом этапе Кубка России в Кировске Александр Большунов толкнул Бакурова, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и тот упал, в результате чего сильно ушиб ногу. ФЛГР приняла решение отстранить Большунова от соревнований до момента восстановления Бакурова.