Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Шведская лыжница Линн Сван заявила, что намерена принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, несмотря на допуск россиян.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Ранее Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян.
«Моя цель — соревноваться. Надеюсь, мы не дойдем до ситуации, когда мне придется об этом думать. Теперь решение принято арбитражным судом, и я сделаю все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду», — цитирует Сван NRK.
Сван в пятницу заняла третье место в спринтерской гонке классическим стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Тронхейме (Норвегия).