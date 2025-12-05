Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду

Лыжница Линн Сван намерена принять участие в Олимпиаде-2026.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Шведская лыжница Линн Сван заявила, что намерена принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, несмотря на допуск россиян.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Ранее Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян.

«Моя цель — соревноваться. Надеюсь, мы не дойдем до ситуации, когда мне придется об этом думать. Теперь решение принято арбитражным судом, и я сделаю все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду», — цитирует Сван NRK.

Сван в пятницу заняла третье место в спринтерской гонке классическим стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Тронхейме (Норвегия).