Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Ранее Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян.