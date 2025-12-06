Ричмонд
Норвежские лыжники заняли первые 8 мест в скиатлоне на этапе Кубка мира

Победу на втором этапе Кубка мира в Тронхейме одержал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Источник: РБК Спорт

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона на втором этапе Кубка мира, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

29-летний лыжник показал результат 43 минуты 49,4 секунды.

Первые восемь мест в гонке заняли норвежцы, в топ-12 их десять человек (девятым стал австриец Мика Фермойлен, 11-м — француз Матис Делож).

Второе место занял Харальд Амундсен (отставание 0,7 секунды), третьим стал Эмиль Иверсен (+0,9).

Клебо выиграл уже 101-ю в карьере гонку на этапах Кубка мира.

Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).