Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Венг, Карлссон, Андерссон, Сундлинг, Илар выступят в коньковой «разделке» на 10 км

7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме продет женская коньковая «разделка» на 10 км.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

2-й этап.

Тронхейм, Норвегия.

Женщины.

10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Начало — 11:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

19. Майя Далквист (Швеция).

23. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).

28. Эмма Рибом (Швеция).

30. Катержина Янатова (Чехия).

31. Нура Саннесс (Норвегия).

32. Кертту Нисканен (Финляндия).

34. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

36. Фрида Карлссон (Швеция).

38. Йонна Сундлинг (Швеция).

40. Моа Илар (Швеция).

42. Тереза Штадлобер (Австрия).

44. Эбба Андерссон (Швеция).

46. Юлие Дривенес (Норвегия).

48. Джесси Диггинс (США).

50. Кристин Фоснес (Норвегия).

52. Хелен Хоффманн (Германия).

54. Криста Пярмякоски (Финляндия).

56. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).

58. Хайди Венг (Норвегия).

62. Пиа Финк (Германия).