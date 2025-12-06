Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Крюгер, Андерсен, Иверсен, Хедегарт, Ниенге пробегут коньковую «разделку» на 10 км

7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме продет мужская коньковая «разделка» на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

2-й этап.

Тронхейм, Норвегия.

Мужчины.

10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Начало — 13:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

25. Эмиль Иверсен (Норвегия).

28. Эйнар Хедегарт (Норвегия).

40. Жюль Лапьер (Франция).

41. Бен Огден (США).

42. Фридрих Мох (Германия).

43. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия).

44. Ииво Нисканен (Финляндия).

45. Гас Шумахер (США).

46. Вильям Поромаа (Швеция).

47. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

49. Харальд Амундсен (Норвегия).

51. Арси Руусканен (Финляндия).

55. Ян Томас Йенссен (Норвегия).

57. Элиа Барп (Италия).

59. Уго Лапалю (Франция).

61. Матис Делож (Франция).

63. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

65. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).

67. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).

69. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

73. Эдвин Ангер (Швеция).

75. Мика Фермойлен (Австрия).

77. Йоханнес Клэбо (Норвегия).