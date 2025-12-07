Андерссон выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Швеции

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Шведка Эбба Андерссон стала лучшей в гонке с раздельным стартом свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Тронхейме.
Она преодолела дистанцию 10 км за 26 минут 5,3 секунды. Второй стала ее соотечественница Моа Илар (отставание — 2 секунды), третий результат показала американка Джессика Диггинс (+16,5).
Позднее в воскресенье пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Следующий этап Кубка мира пройдет
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.