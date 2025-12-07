Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев на финише опередил Большунова и выиграл гонку на Кубке России

Коростелев на одну десятую опередил Большунова и выиграл гонку на 20 км.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Савелий Коростелев стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Тюмени.

Он преодолел дистанцию за 41 минуту 3,4 секунды. В финишном створе Коростелев опередил Александра Большунова (+0,1). Бронзу завоевал Сергей Ардашев (+2,1). Александр Бакуров (+3,8) занял восьмое место.

Ранее президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) принял решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова, получившего травму после толчка в спину от олимпийского чемпиона по итогам спринта на этапе Кубка России в Кировске.

Следующий этап пройдет 10—14 декабря в Чусовом (Пермский край).