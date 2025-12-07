Коростелев на финише опередил Большунова и выиграл гонку на Кубке России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Савелий Коростелев стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Тюмени.
Он преодолел дистанцию за 41 минуту 3,4 секунды. В финишном створе Коростелев опередил Александра Большунова (+0,1). Бронзу завоевал Сергей Ардашев (+2,1). Александр Бакуров (+3,8) занял восьмое место.
Ранее президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) принял решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова, получившего травму после толчка в спину от олимпийского чемпиона по итогам спринта на этапе Кубка России в Кировске.
Следующий этап пройдет