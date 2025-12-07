Большунов и Коростелев устроили битву на Кубке России. Сан Саныч вернулся, но стал вторым

Кубок России. Этап в Тюмени. Масс-старт, 20 км (К)
Мужчины
1. Савелий Коростелев (Республика Татарстан) — 41.03,4.
2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 0,1.
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.
Женщины
1. Алена Плечева (Челябинская область) — 47.19,6.
2. Екатерина Никитина (Москва) — отставание 0,5.
3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +0,9.
Савелий Коростелев и Алена Плечева выиграли масс-старты классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам-2025/26 в Тюмени. Александр Большунов, отбывший дисквалификацию, провел отличную гонку, но остался на втором месте, уступив своему главному конкуренту в борьбе за лидерство в мужской сборной страны.
Интрига на финише
У мужчин фавориты гонки решили ничего не ждать на старте и сразу растянуть пелетон. Сергей Ардашев и Алексей Червоткин создали небольшой просвет, но, естественно, не собирались лидировать все 20 километров, экономя силы. Получилось так, что группа из 20−25 лыжников до последнего круга шла вместе. За несколько сотен метров до финиша произошло одно из ключевых событий гонки — шедший третьим Иван Горбунов упал при повороте. Он просто не устоял на ногах, а устроил затор, благодаря которому Коростелеву с Большуновым удалось оторваться от основной группы и решать судьбу золота между собой.
На финише случился очень напряженный момент. Савелий атаковал из-за спины и довольно быстро поравнялся с Александром, но Сан Саныч не сдался и контратаковал. И лишь более глубокий выпад-шпагат позволил Коростелеву победить. В финишном створе благодаря более глубокой разножке Савелий сумел выиграть несколько сантиметров у трехкратного олимпийского чемпиона. Чтобы выяснить это, судьям пришлось прибегнуть к фотофинишу.
Для Большунова эта гонка стала первой после отстранения. Напомним, на предыдущем этапе в Кировске он после неудачи в полуфинале спринта толкнул Александра Бакурова, который получил травму, и был отстранен до его восстановления. Пострадавший пропустил три гонки — ровно столько, согласно решению федерации, пришлось пропустить и Сан Санычу. И вот Бакуров вернулся и стал в дистанционной контактной гонке в Тюмени восьмым, что для него отличный результат.
Коростелев за два этапа Кубка страны выиграл уже третью гонку. С учетом бронзы в спринте в Тюмени можно считать, что он полностью подтвердил свое право стартовать на Кубке мира и бороться за олимпийскую путевку. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила «Матч-ТВ», что все бюрократические вопросы решены и Савелий вылетает в Швейцарию, где примет участие в двух стартах
Сенсационная победа Плечевой
У девушек в начале гонки задавала темп Лидия Горбунова, примерив на себя роль лидера. Ближе к экватору масс-старта представительница Татарстана растянула пелотон, и появился список претенденток на топ-3. Он состоял из 17 человек, среди которых, помимо Горбуновой, находились победительница спринта Анастасия Фалеева, победительница Кубка России прошлого сезона Дарья Непряева и олимпийская чемпионка Татьяна Сорина.
Отстающая группа с каждой новой отсечкой отодвигалась все дальше. К 14 километрам дистанции олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Юлия Ступак, а также все те, кто шли рядом с ними, проигрывали 40 секунд и более лидеру.
Все шло достаточно спокойно, пока Алена Плечева неожиданно для многих не приняла решение уйти в отрыв за 4 километра до финиша. Никто не стал за ней активно гнаться, понимая, что это может негативно сказаться в тот момент, когда начнутся разборки за медали. Плечева же убежала не так далеко — ее вскоре настигли.
Следующую атаку провела Елизавета Пантрина, в итоге именно она и выкатилась на стадион первой. Похоже, это была ошибка: со спуска ее достали. Дальше обстановка накалилась до предела: Екатерину Никитину и Елизавету Маслакову даже отбросило за пределы границ трассы от скорости, но обе вернулись и продолжили борьбу.
Плечева, которая, казалось бы, отстала, вернулась под конец и выдала такой мощный рывок, что удивились все. Никто не ожидал такого маневра от 19-летней девушки из Челябинской области, о которой до сих пор слышали только специалисты. В итоге Никитина стала второй, а топ-3 замкнула Маслакова. Степанова финишировала 18-й. Очевидно, что Вероника после декрета далека от своей лучшей формы и вряд ли претендует на попадание на Кубок мира, куда стремятся сейчас все ведущие российские лыжники.
«Конкуренция большая, но бороться с ними можно. Победа для меня просто нереальная! Я впервые на Кубке России заехала в топ-6, еще и выиграла. С тренером решили, что на этой гонке нужно стартовать, хотя изначально не планировали», — сказала после забега счастливая Плечева «Матч ТВ».