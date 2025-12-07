Большунов и Коростелев устроили битву на Кубке России. Сан Саныч вернулся, но стал вторым

Коростелев за два этапа Кубка страны выиграл уже третью гонку. С учетом бронзы в спринте в Тюмени можно считать, что он полностью подтвердил свое право стартовать на Кубке мира и бороться за олимпийскую путевку. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила «Матч-ТВ», что все бюрократические вопросы решены и Савелий вылетает в Швейцарию, где примет участие в двух стартах 13—14 декабря . По поводу остальных нейтральных россиян ясности пока нет. «Мы понимаем, что у приглашенных лыжников должны быть визы, а они есть не у всех. Но есть часть спортсменов, у которых визы есть. Могу сказать, что Савелий Коростелев из Тюмени сразу полетит в Давос», — отметила Вяльбе.