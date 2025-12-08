«Это просто аморально». Российские лыжники спорят о нейтральном статусе на фоне бойкота Большунова

Главный российский претендент на олимпийскую путевку в лыжных гонках Савелий Коростелев пожертвует этапом Кубка страны в Чусовом (11−14 декабря) ради шанса выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе (13−14 декабря). 22-летний спортсмен улетает в Альпы для акклиматизации к высокогорью и в случае положительного решения FIS готов обеспечить стране необходимую олимпийскую квоту. Тем временем трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — главный конкурент Савелия в борьбе за лидерство в сборной страны — устроил демарш с пропуском церемонии награждения в Тюмени. Многие восприняли это как бойкот на фоне дисквалификации и травли в медиа, а также нежелания говорить на тему проблем с допуском на соревнования FIS.
Ждать статуса в Европе — все равно что играть в рулетку
На двух первых этапах Кубка страны Коростелев выиграл три гонки, в том числе последний масс-старт в Тюмени, где на финише вырвал золото у Большунова. Однако продолжения дуэли молодой звезды и прославленного чемпиона в Чусовом ждать не стоит. Савелий улетает в Европу, несмотря на отсутствие ясности с его допуском на Кубок мира. Лыжник заполнил анкету на нейтральный статус и готов оплатить взнос в 2000 швейцарских франков (190 тысяч рублей) за рассмотрение своего досье. Но пока FIS молчит и формально имеет право молчать до начала января. Между тем очевидно, что выступать в Давосе без предварительной адаптации к высоте (1500 метров над уровнем моря) просто опасно. Поэтому решено рискнуть и ждать развития ситуации в Альпах, пожертвовав стартами в Чусовом.
— Анкеты поданы, ждем ответа FIS. Кто-то будет ждать в России, выступая на Кубке страны. А мы с Савелием решили, что он поедет в Европу, — приводит «Матч ТВ» слова Егора Сорина, тренера Коростелева. — По месту мы еще определяемся, и, может быть, он заедет немножко на другую высоту. Но, по крайней мере, если ему повезет и ему успеют дать нейтральный статус, сразу же будет готов поехать на Кубок мира. При этом он понимает, что шансы получить допуск именно на следующей неделе очень маленькие. На это надеяться точно не надо. Ехать и рассчитывать на Давос — это все равно что идти в казино и играть в рулетку, но Савелий — отчаянный парень. В любом случае находиться на высоте вполне можно и целесообразно с точки зрения подготовки.
Последует ли кто-то из претендентов на олимпийскую путевку примеру Коростелева — пока неизвестно. Поездка в Европу прямо сейчас — большой риск, и не только финансовый. Высотная подготовка в циклических видах спорта — очень тонкий инструмент. Если нацеливаться на «Тур де ски» и Олимпиаду-2026, то поездка в Давос выглядит логичной (хотя многие скандинавские лыжники от нее отказываются). Но если нейтрального статуса не дадут в ближайшие дни, то можно лишиться не только гонок в Чусовом, но и оказаться не в форме на следующих этапах Кубка страны — в Ижевске (20−21 декабря) и Кирово-Чепецке (27−28 декабря), а также пролететь мимо щедрых бонусов на гонке чемпионов в Рязани (3−4 января). При этом прогнозы относительно того, кому FIS даст допуск, а кому — нет, очень туманны.
«Проблем много, но мы с ними справимся»
Среди тех, у кого не должно возникнуть проблем с нейтральным статусом, в основном называют лыжников из группы Егора Сорина — помимо Коростелева, это Сергей Волков и Дарья Непряева. Вместе с ними также готовится Вероника Степанова. Но после декрета она пока не в форме и может получить отказ из-за своих политических высказываний. Одним из ключевых критериев могут оказаться «связи с силовыми структурами» (армией/ЦСКА и Росгвардией/ «Динамо»). Тренер сборной страны Юрий Бородавко заявил, что они есть у 90 процентов наших лыжников, а глава ФЛГР Елена Вяльбе подтвердила эту информацию. Кроме того, есть и другие трудности.
— Мы понимаем, что у приглашенных лыжников должны быть визы, а они есть не у всех, — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ». — И за один день мы ничего не сделаем, даже если очень сильно захотим. Главное — иметь приглашение на Кубок мира. Тогда будет легче прийти в консульство. FIS не работает в выходные, на письма не отвечает, они молчат. Если и общаются, то только напрямую со спортсменами. Конечно, мы не сидим сложа руки. Честно сказать, мы в России бегаем на фторе. Нам нужно срочно сейчас чистить лыжи. Хотя бы один чехол должен быть чистым. Проблем много, но мы с ними справимся.
В чемпионате Росгвардии, который состоялся в январе этого года в Сыктывкаре, принимали участие такие известные лыжники, как Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев, Андрей Краснов, Александр Бакуров, Евгений Белов, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Елизавета Пантрина, Мария Истомина и Алена Баранова. Также среди спортсменов «Динамо» ранее назывались Александр Большунов, Иван Якимушкин, Иван Горбунов, Вероника Степанова и Екатерина Смирнова. Среди представителей ЦСКА на сайте армейского клуба упоминаются Сергей Ардашев, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Евгения Крупицкая, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Лидия Горбунова и Юлия Ступак. Все это — открытая информация.
Можно не соглашаться с рекомендациями МОК, но отрицать клубную принадлежность глупо, да и никто не собирается этого делать. Так что сложности с критерием о силовых структурах будут у многих наших лыжников. Здесь ключевым окажется подход FIS — ведь многие международные федерации не считают сам факт выступления за «Динамо» и ЦСКА нарушением нейтральности и спокойно дают таким спортсменам нейтральные статусы. В гимнастике не возникло проблем даже с участием Ангелины Мельниковой в региональных праймериз. У Юлии Ступак, кстати, тоже есть такой опыт. Правда, сама звездная лыжница пока не рвется на международную арену. «Не хочется ехать статистом на Кубок мира. Первое время придется адаптироваться к статусу “нейтральный атлет”, придется привыкать к конкуренции со скандинавами, к скорости и к условиям», — объяснила Ступак в эфире «Матч ТВ».
Бойкот — свидетельство слабости
Многие наши лыжники, видимо, осознавая сложности при получении нейтрального статуса, пока высказываются на эту тему очень осторожно. Возможно, некоторые из них не готовы рисковать солидной суммой в 2000 франков — ведь этот сбор не возвращается в случае отрицательного вердикта после рассмотрения досье. Аналогичная история — с получением визы (общие расходы на нее превышают 10000 рублей). Пресс-атташе Государственного секретариата по миграции Швейцарии Самуэль Висс накануне заявил «Спорт24», что российским лыжникам визовые барьеры не грозят. Но многоразовый шенген россиянам в данный момент не оформляют, а это значит, что надо либо оставаться в Европе до Олимпиады, либо готовиться к новым расходом и новой головной боли из-за бюрократических моментов.
— От меня тут мало что зависит. Я должна быть готова в любой момент, — сказала лидер Кубка Россия Евгения Крупицкая в эфире «Матч ТВ». — Если мне скажут: «Жень, надо ехать», то надо ехать. А так — это лишние разговоры. Если скажут подаваться на нейтральный статус, то буду подаваться. Пока не подавалась.
— Подавать заявление пока не собираюсь, не знаю, кто поедет, подожду, — приводит «Тюменская арена» слова Александра Терентьева, одного из наших ведущих спринтеров. — Как сейчас нас допускают, не совсем правильно. Единственным критерием попадания на соревнования должен быть результат. И уж никак не принадлежность спортсмена к военным или каким-либо другим структурам. Это для меня просто аморально.
Возможно, именно такие мысли были в голове у Александра Большунова, когда он привычно проигнорировал общение со СМИ на этапе Кубка России в Тюмени и буквально сбежал с церемонии награждения по итогам масс-старта. По официальной версии отсутствие Сан Саныча было вызвано тем, что он опаздывал на самолет. Однако многие восприняли это как факт неуважения к организаторам соревнований и болельщикам. «Большунов людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?» — задал риторический вопрос в соцсетях комментатор Дмитрий Губерниев.
Трехкратный олимпийский чемпион — непростой человек, и его логику понять порой непросто. Однако можно предположить, что Большунов обижен на национальную федерацию за дисквалификацию после нападения на Александра Бакурова. Также звездный лыжник наверняка не хотел фотографироваться на подиуме с Савелием Коростелевым, которому только что проиграл и который жестко критиковал его в ходе скандала в Кировске. Переживает Большунов и из-за нейтрального статуса. Ничто не мешает ему отправить анкету, и виза у Сан Саныча тоже имеется, но вероятность отказа очень высока. Мы все видели, что рассерженный олимпийский чемпион на многое способен в спортивном плане — свидетельство тому второе место в масс-старте в Тюмени, несмотря на болезнь и проблемы с формой. Однако бойкот в исполнении такого опытного спортсмена — это скорее свидетельство слабости. И с такими демаршами Сан Санычу точно надо заканчивать.
Автор: Олег Шамонаев