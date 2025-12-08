«Это просто аморально». Российские лыжники спорят о нейтральном статусе на фоне бойкота Большунова

— Мы понимаем, что у приглашенных лыжников должны быть визы, а они есть не у всех, — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ». — И за один день мы ничего не сделаем, даже если очень сильно захотим. Главное — иметь приглашение на Кубок мира. Тогда будет легче прийти в консульство. FIS не работает в выходные, на письма не отвечает, они молчат. Если и общаются, то только напрямую со спортсменами. Конечно, мы не сидим сложа руки. Честно сказать, мы в России бегаем на фторе. Нам нужно срочно сейчас чистить лыжи. Хотя бы один чехол должен быть чистым. Проблем много, но мы с ними справимся.