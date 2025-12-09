Тренер Коростелева рассказал, как принималось решение отправиться в Европу

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин рассказал РИА Новости, что двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России Савелий Коростелев в ожидании возможного допуска к международным соревнованиям принял решение отправиться в Европу, так как это поможет ему лучше подготовиться в условиях гор.
Третий этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря.
«Отправиться в Европу — это было совместное решение. Мое предложение и его согласие. Самое главное — не ждать, а готовиться на высоте, потому что все главные международные старты будут проходить в горах. Так как он все выиграл здесь, для него целесообразнее сейчас находиться там», — сказал Сорин.
«Будет ли он участвовать в Давосе — вопрос к FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда). Когда они дадут нейтральный статус, тогда он и сможет участвовать», — добавил собеседник агентства.
Вместе с тем, старший тренер сборной не стал раскрывать, где именно Коростелев готовится. «Савелий сейчас находится в Европе, но конкретное место говорить не буду», — пояснил специалист.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.