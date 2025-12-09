Российский лыжник оплатил около 200 тысяч рублей за оформление нейтрального статуса

«Безусловно, оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена. Правило такое», — сказал Сорин.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.
В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.