Губерниев — о Большунове: «Ведет себя как обиженный ребенок, а настоящий чемпион должен быть широкой души человек»

«Мое отношение к нему как к великому спортсмену не изменилось. Он — огромный молодец. Но меня расстраивает, что временами Большунов ведет себя как обиженный ребенок. Почему он не пришел на церемонию награждения недавно? По стадиону его объявляют, Вяльбе не знает где Саша. То, что опаздывал на самолет — отговорки в пользу бедных. Надо к людям относиться с уважением, они не виноваты в том, что ты проиграл. Большунов поблагодарил своих фанатов в соцсетях, но есть ощущение недосказанности. Настоящий чемпион должен быть широкой души человек. Этого мы пока не наблюдаем, при всем моем к нему уважении. Саша — это икона стиля и великий чемпион, за ним следят под микроскопом. Он, к сожалению, в публичном поле делает что-то не так», — сказал Губерниев «СЭ».