Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»

Спортивный директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сандра Шпиц рассказала о процессе получения нейтрального статуса спортсменами.

Источник: Sports

"Мы должны определить, связаны ли спортсмены с добровольной военной службой и получают ли за это деньги. Во многих странах существует воинская обязанность — она не принимается во внимание. Также нужно понимать, что мы не учитываем данные с 2014 года, а только с момента начала боевых действий [на Украине].

Спортсмены посылают нам письма по электронной почте, и мы информируем их о предстоящих процедурах. Они заполняют анкету с обязательной информацией и платят за проверку. Этой проверкой занимается сторонняя организация: она смотрит, например, что было опубликовано в соцсетях, есть ли там выражение отношения к боевым действиям", — сказала спортивный директор FIS Сандра Шпиц в интервью SVT.

— Мы надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней. Я не могу этого обещать, но может получиться.

— Если рискнете предположить, сколько российских и белорусских гонщиков будут соревноваться в Давосе в выходные?

— Пара человек, — добавила она.