На этапе Кубка мира в Давосе могут выступить россияне, заявили в FIS

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Спортивный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Сандра Шпиц заявила, что на третьем этапе Кубка мира в Давосе могут принять участие несколько российских лыжников, соответствующих критериям организации.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
«В критериях допуска указано, что спортсмены должны сохранять нейтральный статус и не иметь добровольных связей с военными структурами. Под добровольными связями мы имеем в виду осознанное участие и получение денежного вознаграждения, то есть наличие контракта. Это принципиально важный момент. Во многих странах есть обязательная служба, от которой невозможно отказаться, и она не влияет на нашу оценку. Также мы не учитываем контракты, заключенные до начала боевых действий. Спортсмены пишут нам на электронную почту, и мы информируем их о дальнейших шагах. Они заполняют анкету с обязательными данными и оплачивают проверку. Эту проверку выполняет независимая организация, она, например, анализирует публикации в соцсетях. Мы полностью уверены в том, что получаем корректную информацию.», — цитирует Шпиц SVT.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря. «Мы надеемся, что сможем обработать все это в течение пары дней. Не могу обещать, но все может произойти. Предполагаю, что пара человек (из России и Белоруссии) выступят в Давосе», — добавила Шпиц.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.