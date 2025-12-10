Ричмонд
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации

Российскую фристайлистку Таталину допустили до олимпийской квалификации.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку чемпионки мира 2021 года по фристайлу россиянки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Таким образом, Таталина сможет принять участие в квалификации к Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо 6—22 февраля.

В декабре CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.