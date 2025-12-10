FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку чемпионки мира 2021 года по фристайлу россиянки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.