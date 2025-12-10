Ричмонд
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой

FIS выдала российским лыжникам Коростелеву и Непряевой нейтральные статусы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса, сообщается на сайте организации.

Коростелеву 22 года, он является четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне Кубка страны он располагается на второй строчке в общем зачете. 23-летняя Непряева — двукратная чемпионка России, она возглавляет общий зачет Кубка страны среди женщин. Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Непряевой.

Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12—14 декабря в швейцарском Давосе.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.

Согласно критериям допуска, нейтральный статус могут получить спортсмены, которые не связаны с вооруженными силами и силовыми структурами России или Белоруссии, а также не выражают поддержку СВО. Спортсмены смогут принимать участие только в индивидуальных соревнованиях.