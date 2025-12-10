Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой

Согласно критериям допуска, нейтральный статус могут получить спортсмены, которые не связаны с вооруженными силами и силовыми структурами России или Белоруссии, а также не выражают поддержку СВО. Спортсмены смогут принимать участие только в индивидуальных соревнованиях.