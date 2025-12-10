Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуськова и еще пять белорусов получили нейтральные статусы от FIS

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала список первых девяти спортсменов из Беларуси и России, которым присвоен статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нейтральные статусы получили белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова, Игорь Дробенков и Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Шканова. Кроме того, в список вошли трое российских спортсменов. Указанные атлеты смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии. В течение ближайших дней и недель по мере проведения дополнительных проверок соответствия требованиям FIS будет публиковать обновленные версии списка нейтральных спортсменов.

Следующие этапы Кубка мира по лыжной акробатике пройдут в китайском Чжанцзякоу (20 декабря), канадском Лак-Бопоре (6−7 января) и американских Лейк-Плэсиде (11.01) и Дир-Вэлли (18.01). До Олимпийских игр соревнования в слаломе у горнолыжниц примут французский Куршевель (16 декабря), австрийский Земмеринг (28.12), словенская Краньска Гора (4 января), австрийский Флахау (13.01) и чешский Шпиндлерув Млын (25.01).