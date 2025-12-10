Гуськова и еще пять белорусов получили нейтральные статусы от FIS

Нейтральные статусы получили белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова, Игорь Дробенков и Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Шканова. Кроме того, в список вошли трое российских спортсменов. Указанные атлеты смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии. В течение ближайших дней и недель по мере проведения дополнительных проверок соответствия требованиям FIS будет публиковать обновленные версии списка нейтральных спортсменов.



Следующие этапы Кубка мира по лыжной акробатике пройдут в китайском Чжанцзякоу (20 декабря), канадском Лак-Бопоре (6−7 января) и американских Лейк-Плэсиде (11.01) и Дир-Вэлли (18.01). До Олимпийских игр соревнования в слаломе у горнолыжниц примут французский Куршевель (16 декабря), австрийский Земмеринг (28.12), словенская Краньска Гора (4 января), австрийский Флахау (13.01) и чешский Шпиндлерув Млын (25.01).