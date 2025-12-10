Ричмонд
Коростелев прокомментировал получение нейтрального статуса FIS

Лыжник Коростелев прокомментировал получение от FIS нейтрального статуса.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лыжник Савелий Коростелев опубликовал совместную фотографию с Дарьей Непряевой после получения спортсменами нейтрального статуса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для выступления на международных турнирах.

В среду FIS опубликовал список российских и белорусских атлетов, получивших нейтральный статус для участия в соревнованиях FIS. Помимо лыжников Коростелева и Непряевой, в список вошла фристайлистка Анастасия Таталина и шесть белорусских спортсменов.

«Дебют на выходных», — подписал фотографию в своем Telegram-канале Коростелев.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин сообщил РИА Новости, что Коростелев в преддверии возможного одобрения заявки отправился в Европу для подготовки к соревнованиям. Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12—14 декабря в швейцарском Давосе.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение и позволил россиянам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.